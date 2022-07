Biden war am Mittwoch zum Auftakt seiner Nahost-Reise in Israel eingetroffen. Danach steht ein Treffen mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas im Westjordanland an. Am Freitagnachmittag wird er in die saudische Stadt Dschiddah, und damit als erster US-Präsident direkt von Israel nach Saudi-Arabien, fliegen.