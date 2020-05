Nun äußerte er sich gleich doppelt: erst in einer schriftlichen Stellungnahme, dann in einem Interview des Senders MSNBC. Wenn Frauen solche Anschuldigungen äußerten, sollten diese gehört und genau untersucht werden, sagte Biden dort. "Aber nur die Wahrheit zählt."

In diesem Fall seien die Behauptungen schlicht unwahr. Es gebe darin viele Ungereimtheiten - dem müsse man nachgehen.