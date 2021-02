Es ist Joe Bidens erste große außenpolitische Rede seit Amtsantritt. So groß die Spannung, so groß die Erleichterung in Europas Hauptstädten. Der US-Präsident erwähnt alles, was die Europäer gerne hören: das Bekenntnis zur transatlantischen Partnerschaft, zur Nato, zum Pariser Klimaabkommen, Putins Destabilisierung westlicher Demokratien über die Wiederbelebung des Iran-Abkommens bis hin zu Chinas Aufstieg auf Kosten des fairen Wettbewerbs.