US-Präsident Joe Biden hat streikenden Auto-Gewerkschaftern bei einem Besuch vor Ort in Detroit seine Solidarität versichert. Er wurde am Dienstag nach der Ankunft per Flugzeug vom Präsidenten der streikenden Gewerkschaft United Auto Workers, Shawn Fain, auf der Landebahn empfangen. Mit ihm fuhr er in der Präsidentenlimousine zum Streikort in einer Lagerhalle für Autoteile des Konzerns General Motors westlich von Detroit. Streikende Arbeiter skandierten: