So divers, so bunt, so groß wie dieses Land ist kaum ein anderes. Wie unterschiedlich das aussieht, zeigte sich in den virtuellen Videobotschaften aus allen 50 Bundesstaaten, Territorien und Distrikten der USA. Demokratinnen jeden Alters und jeder Hautfarbe verkündeten die Delegiertestimmen für Joe Biden und machten ihn damit am Ende zu ihrem Kandidaten im US-Wahlkampf.