US-Präsident Joe Biden hat mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit trotz zunehmender Differenzen erörtert. Bei dem auf Initiative Bidens zustande gekommenen Telefonat hätten die beiden Präsidenten "Bereiche erörterten, in denen unsere Interessen übereinstimmen, und die Bereiche, in denen unsere Interessen, Werte und Perspektiven auseinandergehen", teilte das Weiße Haus am Donnerstag (Ortszeit) mit. Biden und Xi hätten eine umfassende strategische Debatte geführt.