In Sachsen sei Biedenkopf mit seinen Fähigkeiten der richtige Mann zur richtigen Zeit gewesen. "Mit seiner unerschöpflichen Energie und seinen Visionen, mit seinem Zuspruch und seinem Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit gab er den Menschen hier Mut, die schwierige Gegenwart zu meistern und eine bessere Zukunft in Angriff zu nehmen", sagte Steinmeier.