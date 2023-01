Die Frage "ça va?" (wie geht's) hört man in deutschen Klassenzimmern nicht mehr so oft: Immer weniger Schülerinnen und Schüler in Deutschland lernen Französisch als Fremdsprache. Im Schuljahr 2021/2022 waren es 1,29 Millionen der insgesamt 8,44 Millionen Kinder und Jugendlichen an allgemeinbildenden Schulen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.