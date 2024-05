Studie: Mehr Bildungschancen in Berlin als in Bayern

Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen haben laut einer Studie je nach Bundesland unterschiedlich hohe Chancen auf den Besuch eines Gymnasiums. Der Untersuchung des Wirtschaftsforschungsinstituts ifo zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder aus benachteiligten Verhältnissen ein Gymnasium besuchen, in Berlin bei 53,8 Prozent und in Brandenburg bei 52,8 Prozent. In Sachsen sind es dagegen nur 40,1 und in Bayern 38,1 Prozent.