BKA-Präsident Holger Münch hatte am 17. November 2020, nachdem die Vorwürfe durch interne Hinweise bekannt geworden waren, Strafanzeige gestellt. Nach Angaben der Behörde geht es bei den Ermittlungen um Bedrohung, in einem Fall um das Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen und in einem Fall um das Verbreiten von Gewaltdarstellungen.