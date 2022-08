Energiepolitik auf Blackout-Kurs?

Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen der Menschheit. Die Energiewende, die die Verbrennung fossiler Ressourcen beenden will, also eigentlich eine hehre Idee. Deutschland so schnell wie möglich klimaneutral zu machen, eine absolute Notwendigkeit. Spätestens 2045 soll es so weit sein. So ist der Plan der Politik.