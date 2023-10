Dem Wunsch des US-Außenministers, die Hamas dafür zu verurteilen, wie brutal die Terroristen mehr als 1.300 Israelis getötet haben, so weit will der Emir dann aber nicht gehen. So wird auch die politische Hamas-Zentrale in Doha geöffnet bleiben, um "zu kommunizieren" und um, so zynisch das für westliche Ohren klingen mag, "Frieden" in die Region zu bringen.