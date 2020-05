"Corona hat das Blutspendewesen sehr deutlich durchgerüttelt", sagt Stephan Küpper vom Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). In manchen Regionen reiche der Vorrat an gekühlten und getesteten Blutspenden nicht einmal mehr für 24 Stunden. Ein Grund dafür: Wegen Corona fallen Gelegenheiten für Spenden weg - etwa in Firmen oder in mobilen Blutspendefahrzeugen. Laut DRK brauchen 80 Prozent der Deutschen einmal im Leben eine Blutspende.