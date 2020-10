Das kam vor allem im informellen Sektor gut an. Zudem zahlt die Regierung Hilfsgelder an Millionen Brasilianer aus. Inzwischen ist die erste Pandemie-Welle in Brasilien abgeklungen, während ausgerechnet in Argentinien und Europa, aus denen besonders scharfe Kritik an Bolsonaros Corona-Politik kam, die Corona-Zahlen derzeit geradezu explodieren.