"Fora Bolsonaro" stand auf den Plakaten, die tausende Brasilianer aus ihren Autofensterscheiben hielten. Das bedeutet "Weg mit Bolsonaro". Auch an diesem Wochenende demonstrierten die Menschen erneut gegen den Staatspräsidenten. Es sind die ersten großen Massenproteste seit längerer Zeit in Brasilien, organisiert in Autokarawanen in vielen großen Städten.