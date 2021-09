Mehr als 100.000 Menschen haben in Brasilien am Unabhängigkeitstag mit anti-demokratischen Slogans für Präsident Jair Bolsonaro demonstriert. Der brasilianische Präsident sprach dem Obersten Gericht des Landes die Rechtsautorität ab. Er werde Anordnungen von Richter Alexandre de Moraes nicht mehr befolgen, sagte Bolsonaro am Dienstag vor Zehntausenden Anhängern.