Als Beleg führte Schulze die in der Corona-Krise stark gesunkene Zahl an Dienstreisen an: Im März 2019 habe es im Rahmen von Dienstreisen zwischen Bonn und Berlin noch 352 Flüge gegeben, im vergangenen März seien es nur 42 gewesen. Im April und Mai vor einem Jahr habe es insgesamt 641 Flüge, im selben Zeitraum dieses Jahres gar keine gegeben. Und im Juni und Juli seien es insgesamt nur 24 gegenüber 384 im Jahr 2019 gewesen.