Johnsons Tories: Parteitag vor Krisenkulisse

Kurz vor dem Parteitag von Boris Johnsons Konservativen herrscht im Vereinigten Königreich Krisenstimmung. Die Autofahrer müssen sich mit Engpässen an den Tankstellen herumschlagen. Grund ist der massive Mangel an Lastwagenfahrern durch den Brexit. Der führte auch in Supermärkten zu teilweisen leeren Regalen und könnte die Preise für viele Produkte nach oben treiben.