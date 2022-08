Johnson war wegen seiner Flitterwochen-Abwesenheit in der vergangenen Woche erneut in die Kritik geraten. Zeitgleich mit ihm war auch Finanzminister Nadhim Zahawi im Urlaub - in einer Woche, in der die britische Zentralbank wegen der Rekordinflation die Leitzinsen so stark erhöhte wie seit 1995 nicht mehr.