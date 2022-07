Bye bye Mr. Brexit : Aufstieg und Fall des Boris Johnson

Just am Tag der Brexit-Party hatte Großbritannien seine beiden ersten bestätigten Corona-Fälle. Es sollten Millionen mehr folgen. Johnson zögerte lange, Beschränkungen einzuführen. Am Ende mussten sie doch kommen, die langen, harten Lockdowns. Bis heute hat Großbritannien die höchste Zahl an Corona-Toten in Europa zu beklagen. Wäre da nicht das Impfprogramm gewesen, mit dem das Land rasch und effektiv aus den Startlöchern kam, die Corona-Politik Boris Johnsons ließe sich im Rückblick nur als chaotisch bis bestenfalls konfus beschreiben.