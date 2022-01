Dabei haben es einige Sätze in dem Bericht durchaus in sich. "Führungsversagen und schlechtes Urteilsvermögen hätten Veranstaltungen ermöglicht, die nicht hätten stattfinden dürfen", heißt es da. Doch Johnson deutet in keinerlei Hinsicht an, dass er gewillt ist, hierfür als oberster Dienst- und Hausherr in der Downing Street Nummer 10 die Verantwortung zu übernehmen.