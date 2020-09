Die Finanzierung ist in vielen Fällen schleierhaft. Politische Beobachter und Investigativjournalisten vermuten, dass es sich bei einem Großteil dieser Projekte um sogenannte Spoilerparteien handelt. Also Vereinigungen, hinter denen zum Beispiel die Kremladministration steckt, und die zum Ziel haben, Wähler der Opposition auf möglichst viele Parteien zu verteilen - damit am Ende keine die Fünf-Prozent-Hürde und den Einzug ins Parlament schafft.