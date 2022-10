Der Außenbeauftragte der Union, Josep Borrell, sagte am Mittwoch in Brüssel, man verbinde damit die Hoffnung auf entscheidende Reformen in der Region. Brüssel pocht bereits seit Jahren auf Reformen bei Justiz und Verwaltung in dem Land mit mehr als drei Millionen Einwohnern. Der Balkanstaat hatte 2016 die Aufnahme in die Europäische Union beantragt.