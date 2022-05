Milorad Dodik und Wladimir Putin

Quelle: Imago

Doch Dodik ignoriert die Entscheidung - und Russland stützt ihn darin: der "deutsche Bürger" Schmidt repräsentiere nicht die UN, so die russische Botschaft in Sarajevo. Dodik zündelt und Russland reicht ihm das Streichholz.



Der Kalte Krieg in BiH war immer auch einer der Weltgemeinschaft: Die slawisch-orthodoxen Serben in BiH betrachten Russland als Schutzmacht, unverstanden fühlen sie sich dagegen vom anderen Landesteil mit Kroaten und Bosniaken und dem Westen. In Russlands Interesse war es immer schon, den Konflikt in BiH am schwelen und die EU fernzuhalten. Das sichert den Russen politischen Einfluss auf dem Balkan - und Geschäfte, die es auch ermöglichen, Sanktionen zu umgehen und Geld zu waschen.