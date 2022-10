Heute hat Melnyk mehr als 165.000 Follower, Makeiev nur gut 22.000. Die Zahl dürfte in die Höhe schnellen, wenn er erstmal in Deutschland angekommen ist. Seit Sonntag nennt sich Makeiev auf Twitter bereits "designierter Botschafter der Ukraine in Deutschland". Schon in den vergangenen Wochen sendete er hin und wieder Nachrichten auf Deutsch - und wandte sich mit der Forderung nach Waffen an die deutsche Öffentlichkeit.