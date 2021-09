So lief es bisher noch nie: Eine kleine Änderung in der Bundeswahlordnung zerschießt den Plan von Bruno Küpper. In Brandenburg waren sie bisher immer vor Mitternacht mit der Auszählung der Stimmen fertig - bei der letzten Bundestagswahl vor vier Jahren um 23.30 Uhr. Dieses Mal wird die Auszählung bis tief in die Nacht gehen.