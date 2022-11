Am Dienstag sagten der Vorsitzende der Partido Liberal, Valdemar Costa, und ein von der Partei angeheuerter Prüfer vor Reportern in Brasilia, ihre Untersuchung habe ergeben, dass alle Wahlgeräte von vor 2020 - also fast 280.000 oder rund 59 Prozent aller, bei der Stichwahl am 30. Oktober genutzten Maschinen - keine individuellen Identifizierungsnummern in internen Protokollen aufwiesen.