In Brasilien wirft ein Untersuchungsausschuss Präsident Jair Bolsonaro schwere Verfehlungen in der Corona-Politik vor und empfiehlt die Anklage. Das Senatorengremium sprach sich mit sieben zu vier Stimmen für einen solchen Schritt aus. Im Untersuchungsbericht wird der ultrarechte Präsident hauptverantwortlich für das Versagen der Regierung in der Corona-Pandemie gemacht. Mehr als 600.000 Menschen sind in Brasilien bereits an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben.