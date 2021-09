Allein in der Hauptstadt Brasilia sollen 200.000 "Bolsonaristas" auf die Straße gehen, darunter auch gewaltbereite rechtsextreme Anhänger, die ihre Verachtung gegenüber demokratischen Institutionen in den sozialen Netzwerken offen zur Schau stellen. "Wir stürmen das Oberste Gericht", kündigen sie in Videos an.