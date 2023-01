Präsident Lula da Silva, der sich am Wochenende im Großraum Sao Paulo aufhielt, rief sein Kabinett zu einer Sondersitzung zusammen, um die Geschehnisse zu besprechen. Am Abend ordnete er per Dekret das Eingreifen der Bundesbehörden an und kündigte an, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.