Lebensmittelversorgung ist für viele Menschen in Brasilien auch ein Stück Überlebenskampf. An klimagerechtes Einkaufen, wie es immer mehr gut verdienende Europäer fordern, ist hier gar nicht zu denken. Für viele Familien geht es darum, überhaupt etwas in den Einkaufswagen zu bekommen. Ökologisch angebaute Bio-Produkte gibt es zwar auch in Brasilien, doch die kann eigentlich nur die Oberschicht bezahlen.