Ein Name ist neu an der Gedenkstätte: "5. Oktober 2021 - Sascha Hüsges - Deutschland". Das 13. Todesopfer des schwersten islamistischen Anschlags in Deutschland. Sascha Hüsges war spontaner Ersthelfer. Ein herabfallender Holzbalken muss ihn am Kopf getroffen haben. So schwer, dass er zum Pflegefall wurde. Bis zuletzt liebevoll umsorgt von seinem Ehemann.