Die Big-Ben-Brexit-Bimmel-Posse zeigt: Zumindest 10 Downing Street scheint bewusst zu sein, dass die Mehrheit im Land nicht wirklich happy über den Austritt ist. Denn am Ende scheiterte der Versuch des eisernen Brexit-Befürworters und konservativen Parlamentariers Mark Francois, Big Ben zur Brexit-Stunde läuten zu lassen, am mangelnden politischen Willen der Regierung. Der Glockenturm wird gerade renoviert, eine Reaktivierung für den Anlass hätte viel Geld gekostet.



Der Premier rief in bekannter Wortakrobatik zum Spenden auf: "Wir haben einen Plan. Lass 'nen Schilling springen, dann kann die Big-Ben-Bimmel klingen." Um dann zurück zu rudern: Als Regierung könne man rechtlich keine Spenden annehmen. Es folgten tagelange Diskussionen in den Zeitungen, vor allem in der Boulevard-Presse. Obwohl es offensichtlich war: Die Berater Johnsons, die vor zu viel Triumphgefühlen warnen, haben die Oberhand gewonnen. Die Brexit-Big-Ben-Bong-Befürworter werden wohl, wie angekündigt, das Glockengeläut vom Band abspielen müssen.