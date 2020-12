Fatal wäre ein No Deal auch politisch gewesen für London und Brüssel, die sich so lange bemüht haben und die es nun doch geschafft haben, Kompromissbereitschaft zu signalisieren und vorzuleben. Abgesehen vom Chaos, das ein No Deal an den Grenzen ausgelöst hätte, verhindert ein Deal nun, dass die Atmosphäre zwischen Großbritannien und der EU auf absehbare Zeit vergiftet ist. Der Vertrag ist ein Anfang.