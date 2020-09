Nicht so jenseits des Ärmelkanals. Die britische Regierung setzte im Alleingang einen Mindestpreis fest. In der Folge war es deutlich attraktiver, den Strom aus Erdgas und erneuerbaren Energien zu gewinnen. In den nächsten fünf Jahren sollen nun die letzten vier Kohle-Meiler vom Netz gehen. "Kohleenergie wird bald nur noch eine ferne Erinnerung sein", kündigt Energieministerin Andrea Leadsom an. Wind, Sonne und Co haben dabei im letzten Jahr erstmals die fossilen Quellen überholt und die rückläufige Kernenergie weiter abgehängt.