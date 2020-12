Brexit-Deal: Das sind die Szenarien

Nicht ausgeschlossen wird ein Szenario, in dem ein Abkommen zu spät für eine provisorische Anwendung zustande käme. Der Text könnte dann wenige Tage später in Kraft gesetzt werden. Ab dem 1. Januar gäbe es dann trotzdem einen "technischen No Deal" mit Zöllen und anderen Handelsbarrieren - zumindest für kurze Zeit.