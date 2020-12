Zwei Weltkriege führten zu einem intensiven Engagement Englands auf dem Kontinent. Nach 1945 wollte Großbritannien Teil der europäischen Gemeinschaft werden, scheiterte aber zweimal am definitiven "Non" von Frankreichs Charles de Gaulle. Erst von 1973 an bis 1992 gehörte Großbritannien der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), dann der EU an - ein nicht spannungsfreies Verhältnis.