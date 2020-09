Balls: Wenn man auf Brüssel hört: Nein. Fragt man in Westminster, heißt es: Ja! Ich denke, wir sind an dem Punkt, wo man alle Aussagen mit Vorsicht genießen muss - von beiden Seiten. Auf ein paar Punkte kann man sich sicherlich einigen. Was ein Vorteil für das Vereinigte Königreich ist, ist, dass man Zeitdruck ausüben kann. Boris Johnson wollte das ja schon immer, um so die EU in eine Richtung zu drücken. Ich denke, jetzt wo sie das machen könnten, ist es nicht die Frage, ob es als Taktik funktioniert, aber es ist eine bessere Position für das Vereinigte Königreich in den Verhandlungen.