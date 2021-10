Prinzip Hoffnung, ohne Realitätsbezug - so beschreibt diese Erzählung David Henig, einer der profiliertesten Handelsexperten des Landes. Ökonomisch lassen sich die Probleme so nicht lösen, so Henig. "Es ist nur ein weiterer Slogan, gut für die Schlagzeilen. Aber so scheinen die Konservativen regieren zu wollen. Mit Slogans statt Substanz."