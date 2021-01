Sowohl was die Todeszahlen angeht als auch was die Auswirkungen für die Wirtschaft betrifft, hat die Corona-Krise Großbritannien besonders hart getroffen. Im europäischen Vergleich so schlecht dazustehen, ist nicht gut für das postbrexitäre Selbstbewusstsein. Die bisher erfolgreiche Impfkampagne der Briten bietet eine gute Chance, dieses traurige Bild aufzubessern.