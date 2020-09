In den außenpolitischen Entscheidungen der letzten Wochen hat Johnson sich eng an die EU gehalten. Im Konflikt mit dem Iran blieb er auf europäischem Kurs und trat in Widerspruch zu Trump. Erst am Dienstag hat sich die Regierung beim Thema 5G für eine Zusammenarbeit mit der chinesischen Kommunikationsfirma Huawei entschieden – gegen massive Drohungen aus den USA.



Wenn Johnson nun auf Schmusekurs macht und sich eine Sonderbeziehung à la carte wünscht, bei der sich trotz Austritts möglichst wenig ändert, was macht die EU dann? Gibt sie nach, weil sie Großbritannien lieber Rosinen hinwirft als sich und den Nachbarn weiter zu beschädigen? Bleibt sie hart, weil alle Drohungen der letzten Jahre sonst sehr hohl klingen und andere Mitgliedsstaaten sonst auch Extrawürste verlangen? Die Aufregung um den Brexit wird mit dem Byebye von der Insel abebben, das Königreich ist formell raus. Doch das Brexit-Drama ist noch längst nicht vorbei, es fängt am 1. Februar erst so richtig an.