So dürfte der 30. Juni verstreichen, die Frist für die Verlängerung der Übergangsphase. Und alle gehen von einem heißen Herbst aus, mit einer neuen Deadline – im Oktober. Bis dahin müssen wohl kreative Ideen her, wie die Übergangsphase verlängert werden und London sein Gesicht wahren kann. Denn ein vollständig ausgehandeltes und ratifiziertes Abkommen in sieben Monaten sei Utopie, so Handelsexperten. Dass man dagegen ab jetzt vier Wochen in Brüssel face-to-face verhandeln will, sei ein gutes Zeichen. Denn irgendwas Konstruktives muss auf dem Tisch liegen, wenn es in den Herbst geht.