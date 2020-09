Besonders unnachgiebig zeigt sich das Land bei der Frage der Fischereirechte – eine symbolisch besonders wichtige Angelegenheit für den Inselstaat. Während die EU den ungehinderten Zugang zu den fischreichen britischen Gewässern basierend auf der bestehenden Regelung beibehalten möchte, will Großbritannien den Zugang komplett anders regeln und jährlich neu aushandeln. Brüssel weist in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, dass die Briten ihren Fisch ja schließlich verkaufen möchten – und zwar am besten auf dem europäischen Festland. Denn je kürzer die Transportwege, desto frischer der Fisch.



Wichtig ist der EU vor allem, dass sich Großbritannien keinen Wettbewerbsvorteil verschafft, indem es die EU-Standards in Sachen Arbeitsrecht, Umwelt- und Tierschutz unterbietet. Deshalb der dringende Wunsch nach Angleichung. Doch die Briten wollen davon nichts hören und verweisen auf bestehende Handelsabkommen der EU mit Kanada, Japan oder Südkorea, wo derlei Auflagen nur eine geringe Rolle spielten.