London ist ein globaler Finanzplatz und soll das trotz Brexits bleiben. Niedrigsteuern will die EU aber verhindern.

Quelle: DPA

Die EU will Großbritannien enger an sich binden, als es das Land unter Johnson plant. "Natürlich kann sich das Vereinigte Königreich mit weniger zufrieden geben", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Europaparlament in Straßburg. "Aber ich persönlich glaube, dass wir sehr viel ehrgeiziger sein sollten."