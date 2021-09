Ist der Stimmzettel dann ausgefüllt, brauchen Sie erneut Hilfe - jemand muss den Brief zur Auszählung bringen. Wichtig: Den Brief unbedingt beim zuständigen Wahlamt abgeben, also bei der Adresse, die auf den Umschlag gedruckt ist. Einfach zum nächsten Wahllokal gehen reicht nicht - dort kann man nur persönlich seinen Stimmzettel in die Wahlurne werfen. Der Wahlbrief muss zwingend bis 18 Uhr beim Wahlamt abgegeben oder dort in den Briefkasten geworfen werden. Dann wird die Stimme gezählt. Auch, wenn man wegen Corona in Quarantäne bleiben musste.