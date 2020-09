Boris Johnson spricht zur Nation

Quelle: Pa Video/PA Wire/dpa

Die britische Regierung hat im Kampf gegen das Coronavirus weitreichende Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Das verkündete Premierminister Boris Johnson in einer Rede an die Nation.



Johnson wies die Bürger an, das Haus so wenig wie möglich zu verlassen. Alle Läden, außer Lebensmittelgeschäften und Apotheken, werden sofort geschlossen. Am Wochenende hatten unzählige Briten das schöne Wetter für Ausflüge genutzt. Die U-Bahnen in London waren überfüllt. Die Zahl der Corona-Toten stieg auf 335.