Aussage gegen Aussage? Nicht ganz. Ein Korrespondent der BBC befindet sich zum Zeitpunkt des Vorfalls an Bord. Er habe Gefechtsfeuer in weiter Ferne gehört, mehr als 20 russische Jets wären zeitweise in der Luft gewesen, hätten aber nicht eingegriffen. Warnungen von russischer Seite, dass die HMS Defender den Kurs ändern solle, sonst werde gefeuert, seien erfolgt. Ein russisches Schiff habe sich bis auf 100 Meter genähert. Doch es habe keine Kursänderung und direkte Konfrontation gegeben. Allerdings sei die Lage angespannt gewesen, die britischen Seeleute waren wohl in Gefechtsbereitschaft.