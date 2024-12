Wagenknecht-Partei: Das Neuwahl-Dilemma des BSW

In der Partei gibt es durchaus die Befürchtung, dass vor allem das Drama, das das BSW in Thüringen und Sachsen aufgeführt hat, Wähler verprellen könnte. In Dresden stiegen die BSW-Vertreter Anfang November aus den Verhandlungen mit CDU und SPD aus, weil man sich nicht auf eine von Wagenknecht gewünschte Friedensformel einigen konnte.