In der Türkei, im Libanon, in Jordanien, im Irak und in Ägypten halten sich rund 5,5 Millionen syrische Flüchtlinge auf. Innerhalb Syriens sind 6,7 Millionen Menschen geflohen. Der Konflikt in Syrien begann vor zehn Jahren mit einem Aufstand, den das Assad-Regime blutig niederschlug. In Kämpfen zwischen der Armee, Rebellen und Terrormilizen starben Hunderttausende Menschen, das Land ist in weiten Teilen verwüstet.