Die Fälle der jüngsten Vergangenheit sind bekannt: Messerattacken auf Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein, die tödlichen Schüsse auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Zwar räumt das Waffengesetz in §55 Amtsträgern das Tragen einer Waffe in Ausnahmefällen ein - dass nun aber ein Bürgermeister eine Waffe für Notwehrsituationen und zum Selbstschutz tragen will, dürfte in der Debatte um zunehmende Gewalt gegen Amtsträger neu sein.